"Севилья" близка к назначению Ди Франческо

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"Севилья" близка к назначению Ди Франческо

Экс-тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо, скорее всего, продолжит карьеру в "Севилье".

Как сообщает Football Italia, итальянский специалист уже провел переговоры со спортивным директором "Севильи" Рамоном Мончи. Отметим, что Ди Франческо и Мончи знакомы по совместной работе в "Роме".

Напомним, что сейчас "Севилью" возглавляет Хоакин Капаррос, сменивший в марте Пабло Мачина.

После 32 туров "Севилья" занимает четвертое место в Примере.

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