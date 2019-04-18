"Севилья" близка к назначению Ди Франческо
Экс-тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо, скорее всего, продолжит карьеру в "Севилье".
Как сообщает Football Italia, итальянский специалист уже провел переговоры со спортивным директором "Севильи" Рамоном Мончи. Отметим, что Ди Франческо и Мончи знакомы по совместной работе в "Роме".
Напомним, что сейчас "Севилью" возглавляет Хоакин Капаррос, сменивший в марте Пабло Мачина.
После 32 туров "Севилья" занимает четвертое место в Примере.
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|Хетафе
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|Валенсия
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|7
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|32
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|Бетис
|32
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|Реал Сосьедад
|32
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|11
|Леганес
|32
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|12
|Эспаньол
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|41
|13
|Эйбар
|32
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|Жирона
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|15
|Вильярреал
|32
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|Реал Вальядолид
|32
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|Уэска
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|25