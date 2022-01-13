"Севилья" близка к подписании Короны из "Порту"

Фото: инстаграм Короны\Автор неизвестен

Хавбек сборной Мексики и "Порту" Хесус Текасито Корона в ближайшее время перейдет в стан "Севильи", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, уже в ближайшие часы футболист подпишет соглашение с нервионцами до лета 2025 года.

Отмечается, что на этой неделе мексиканец должен пройти медицинское обследование в испанском клубе, после чего "Севилья" официально объявит о трансфере игрока.

Напомним, что игрок мог перейти в "Севилью" еще прошлым летом, но тогда трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне Корона сыграл 17 матчей за "Порту", в которых отдал 1 ассист.

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