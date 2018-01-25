"Севилья" близка к подписанию хавбека "Суонси"

"Севилья" близка к подписанию полузащитника "Суонси" Роке Месы, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, андалусийский клуб намерен купить 28-летнего испанца до закрытия зимнего трансферного окна и стороны далеко продвинулись в переговорах по этому поводу.

В этом сезоне Меса сыграл за "Суонси" 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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