"Севилья" близка к покупке молодого бразильца

Защитник "Коринтианса" Гильерма Арана близок к переходу в "Севилью".

Как сообщает официальный сайт клуба, 20-летний футболист в ближайшее время пройдет медобследование, после чего подпишет соглашение до 2022 года.

Отметим, что Арана является воспитанником "Коринтианса", за который он сыграл 85 матчей, отметился 4 голами и 5 ассистами.

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