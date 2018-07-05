"Севилья" близка к приобретению экс-игрока ПСЖ

"Севилья" договорилась с французским полузащитником Хатемом Бен Арфа, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист может стать игроком испанского клуба уже на этой неделе. Хавбек достанется севильцам бесплатно, так как является свободным агентом.

Напомним, что последним клубом 31-летнего Бен Арфа был ПСЖ, за который он в прошлом сезоне не сыграл ни одного матча.

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