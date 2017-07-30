"Севилья" была сильнее "Арсенала" в матче Emirates Cup

Теги арсенал лондонсевилья

"Севилья" была сильнее "Арсенала" в матче Emirates Cup

В рамках Emirates Cup испанская "Севилья" переиграла английский "Арсенал" со счётом 2:1.

"Арсенал" – "Севилья" - 1:2

Голы: Корреа, 49 - 0:1, Ляказетт, 62 - 1:1, Нзонзи, 69 - 1:2.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" в матче Emirates Cup. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов