"Севилья" – "Депортиво" - 2:0 (обзор)

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"Севилья" – "Депортиво" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура испанской Примеры между "Севильей" и "Депортиво".

Не пропустите: "Севилья" в родных стенах взяла верх над "Депортиво". | http://soccernews.ru

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