"Севилья" добыла ничью в матче с "Сельтой"

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"Севилья" добыла ничью в матче с "Сельтой"Фото: твиттер "Севильи"

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" сыграла вничью с "Сельтой".

"Севилья" по-прежнему занимает второе место и отстает от лидирующего "Реала" на 3 очка, сыграв при этом на одну игру больше.

"Севилья" - "Сельта" 2:2

Голы: Серви, 37 - 0:1, Аспас, 40 - 0:2, Гомес, 71 - 1:2, Оливер Торрес, 74 - 2:2

"Севилья": Дмитрович, Монтьель, Рекик, Диего Карлос, Акунья, Ракитич (Оливер Торрес, 46), Фернандо (Гомес, 46), Жордан (Крус, 90), Окампос, Корона (Гудель, 71), Рафа Мир (Иван Ромеро, 46).

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду (Мурильо, 65), Галан, Денис Суарес (Тапия, 65), Мендес (Солари, 77), Серви (Нолито, 65), Бельтран, Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 82).

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