"Севилья" добыла ничью в матче с "Сельтой"
Фото: твиттер "Севильи"
В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" сыграла вничью с "Сельтой".
"Севилья" по-прежнему занимает второе место и отстает от лидирующего "Реала" на 3 очка, сыграв при этом на одну игру больше.
"Севилья" - "Сельта" 2:2
Голы: Серви, 37 - 0:1, Аспас, 40 - 0:2, Гомес, 71 - 1:2, Оливер Торрес, 74 - 2:2
"Севилья": Дмитрович, Монтьель, Рекик, Диего Карлос, Акунья, Ракитич (Оливер Торрес, 46), Фернандо (Гомес, 46), Жордан (Крус, 90), Окампос, Корона (Гудель, 71), Рафа Мир (Иван Ромеро, 46).
"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду (Мурильо, 65), Галан, Денис Суарес (Тапия, 65), Мендес (Солари, 77), Серви (Нолито, 65), Бельтран, Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 82).
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Роналду не отметился результативными действиями в трех последних матчах за "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14