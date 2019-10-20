"Севилья" добыла победу над "Леванте"

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"Севилья" добыла победу над "Леванте"

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Севилья" одержала минимальную победу над "Леванте".

Благодаря победе "Севилья" поднялась на шестое место, "Леванте" остался на 11-м.

"Севилья" - "Леванте" 1:0

Гол: де Йонг, 86 - 1:0

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас, Фернандо, Жордан, Окампос, Банега (Оливер Торрес, 72), Нолито (де Йонг, 72), Эрнандес (Васкес, 80).

"Леванте": Фернандес, Кабако, Тоньо, Везу, Мирамон, Мелеро (Вукчевич, 73), Кампанья, Радоя, Эрнани (Барди, 64), Рохер Марти (Майораль, 85), Моралес.

Предупреждения: Кабако (14), Фернандо (58), Кунде (76).

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