"Севилья" добыла победу над "Леванте"
В рамках 9-го тура испанской Примеры "Севилья" одержала минимальную победу над "Леванте".
Благодаря победе "Севилья" поднялась на шестое место, "Леванте" остался на 11-м.
"Севилья" - "Леванте" 1:0
Гол: де Йонг, 86 - 1:0
"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас, Фернандо, Жордан, Окампос, Банега (Оливер Торрес, 72), Нолито (де Йонг, 72), Эрнандес (Васкес, 80).
"Леванте": Фернандес, Кабако, Тоньо, Везу, Мирамон, Мелеро (Вукчевич, 73), Кампанья, Радоя, Эрнани (Барди, 64), Рохер Марти (Майораль, 85), Моралес.
Предупреждения: Кабако (14), Фернандо (58), Кунде (76).
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|9
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|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
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