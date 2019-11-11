"Севилья" добыла волевую победу над "Бетисом"
В 13-м туре испанской Примеры "Севилья" одолела "Бетис".
Благодаря победе "Севилья" поднялась на четвертое место, а "Бетис" остался на 17-м.
"Бетис" - "Севилья" 1:2
Голы: Окампос, 13 - 0:1, Морон, 45 - 1:1, де Йонг, 55 - 1:2
"Бетис": Роблес, Бартра (Тельо, 69), Манди, Эмерсон, Морено, Фекир, Каналес, Феддаль (Хоакин, 63), Гуардадо (Иглесиас, 77), Сидней, Морон.
"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас, Оливер Торрес (Васкес, 51), Фернандо, Окампос, Банега (Жордан, 75), Нолито (Гудель, 70), де Йонг.
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|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6