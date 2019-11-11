"Севилья" добыла волевую победу над "Бетисом"

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"Севилья" добыла волевую победу над "Бетисом"

В 13-м туре испанской Примеры "Севилья" одолела "Бетис".

Благодаря победе "Севилья" поднялась на четвертое место, а "Бетис" остался на 17-м.

"Бетис" - "Севилья" 1:2

Голы: Окампос, 13 - 0:1, Морон, 45 - 1:1, де Йонг, 55 - 1:2

"Бетис": Роблес, Бартра (Тельо, 69), Манди, Эмерсон, Морено, Фекир, Каналес, Феддаль (Хоакин, 63), Гуардадо (Иглесиас, 77), Сидней, Морон.

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас, Оливер Торрес (Васкес, 51), Фернандо, Окампос, Банега (Жордан, 75), Нолито (Гудель, 70), де Йонг.   

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