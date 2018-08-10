"Севилья" договорилась о переходе Андре Силвы

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"Севилья" договорилась о переходе Андре Силвы

"Севилья" договорилась о переходе нападающего "Милана" Андре Силвы, сообщает Marca.

По сведениям издания, андалусийский клуб арендует 22-летнего португальца на один сезон с правом выкупа за 38 миллионов евро.

Изначально "Севилья" пыталась приобрести Силву за 20 миллионов, однако получила от "Милана" отказ.

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"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

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