"Севилья" договорилась о переходе игрока "Барселоны"



Защитник "Барселоны" Алейш Видаль перейдет в "Севилью", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, севильцы заплатят за футболиста 10-12 миллионов евро. В борьбе за игрока "Севилья" сумела опередить "Интер" и "Локомотив". Стоит отметить, что ранее Видаль уже играл за "Севилью" в сезоне 2014/15.

В минувшем сезоне 28-летний Видаль провел за "Барселону" 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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