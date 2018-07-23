"Севилья" договорилась о переходе игрока "Барселоны"

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"Севилья" договорилась о переходе игрока "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Алейш Видаль перейдет в "Севилью", сообщает Mundo Deportivo. 

По сведениям издания, севильцы заплатят за футболиста 10-12 миллионов евро. В борьбе за игрока "Севилья" сумела опередить "Интер" и "Локомотив". Стоит отметить, что ранее Видаль уже играл за "Севилью" в сезоне 2014/15.

В минувшем сезоне 28-летний Видаль провел за "Барселону" 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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