"Севилья" договорилась о переходе трансферной цели "Локомотива"
Израильский нападающий "Ред Булл Зальцбург" Мунас Даббур перейдет в "Севилью", сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, испанский клуб договорился о переходе форварда в летнее трансферное окно за 15 миллионов евро. Также футболистом интересовался "Локомотив".
26-летний Даббур выступает за "Ред Булл Зальцбург" с 2016 года. Всего за клуб он провел 110 матчей во всех турнирах, забил 55 мячей и отдал 21 голевой пас.
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|Команда
|М
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|36
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|2
|Аустрия Вена
|36
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|Штурм Грац
|36
|60
|4
|Райндорф Альтах
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|5
|Рапид Вена
|36
|46
|6
|Адмира
|36
|46
|7
|Маттерсбург
|36
|43
|8
|Wolfsberger AC
|36
|42
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|Ст. Пелтен
|36
|37
|10
|Рид
|36
|35