"Севилья" договорилась о переходе трансферной цели "Локомотива"



Израильский нападающий "Ред Булл Зальцбург" Мунас Даббур перейдет в "Севилью", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, испанский клуб договорился о переходе форварда в летнее трансферное окно за 15 миллионов евро. Также футболистом интересовался "Локомотив".

26-летний Даббур выступает за "Ред Булл Зальцбург" с 2016 года. Всего за клуб он провел 110 матчей во всех турнирах, забил 55 мячей и отдал 21 голевой пас.

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