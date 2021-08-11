"Севилья" договорилась о трансфере лидера "Ривер Плейта"

Фото: инстаграм Монтиэля/Автор неизвестен

Правый защитник "Ривер Плейта" Гонсало Монтиэль близок к переходу в "Севилью".

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, испанский клуб достиг договорённости с аргентинским о трансфере футболиста.

24-летний латераль подпишет контракт до 2026 года.

Сумма сделки составит около 8 миллионов евро.

Ожидается, что завтра аргентинец прилетит в Испанию.

Отметим, что Монтиэль имеет испанский паспорт, а потому не будет занимать слот легионера в заявке "Севильи".

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