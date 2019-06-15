"Севилья" должна продать двух игроков, чтобы купить Промеса

"Аякс" серьезно настроен на покупку бывшего игрока "Спартака" Квинси Промеса, а ныне "Севильи". Об этом сообщает De Telegraaf.

Осложняет трансфер футболиста его стоимость. В его контракте сумма отступных составляет 150 миллионов евро. Для того, чтобы найти данную сумму, необходимо продать полузащитника Хакима Зиеша и нападающего Давида Нереса.

Промес перешел из "Спартака" в "Севилью" в конце лета 2018 года. В минувшем сезоне от отметился 2 голами и 3 ассистами в 33 матчах Примеры.

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