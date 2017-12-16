"Севилья" дома не сумела победить "Леванте"

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"Севилья" дома не сумела победить "Леванте"

В рамках 16-го тура испанской Примеры "Севилья" на своём поле расписала нулевую ничью с "Леванте".

"Севилья" – "Леванте" - 0:0

"Севилья": Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо (Навас, 77), Лангле, Банега, Писарро, Сарабия, Гансо (Васкес, 67), Корреа (Муриэль, 80), Бен-Йеддер.

"Леванте": Оласабаль, Постиго, Луна, Педро Лопес, Родригес (Кабако, 82), Кампанья, Лукич (Робер, 70), Моралес, Лерма, Джейсон (Саму, 89), Унал.

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