"Севилья" дома победила "Вильярреал"
Завершился матч 16 тура испанской Ла Лиги между "Севильей" и "Вильярреалом". Финальный свисток прервал встречу на счете 2:0.
Победа позволила хозяевам подняться на 4 место в таблице. Теперь в их активе 26 очков, после 14 матчей. Гости теперь обосновались на 5 строчке. Имея равное количество очков с "Севильей", провели на 2 игры больше.
"Севилья" - "Вильярреал" 2:0 (1:0)
Голы: Окампос, 8 (пенальти) - 1:0, Эн-Несири, 53 - 2:0
"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Гудель, 88), Фернандо, Окампос, Ракитич (Оливер Торрес, 76), Сусо (Мунир, 63), Эн-Несири (де Йонг, 88).
"Вильярреал": Асенхо, Пенья, Фойт (Пино, 46), Альбиоль, Педраса, Тригерос (Бакка, 83), Парехо, Мойсес Гомес, Пау Торрес, Фер Ниньо (Чуквуэзе, 63), Жерар Морено.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14