"Севилья" дома победила "Вильярреал"

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"Севилья" дома победила "Вильярреал"Завершился матч 16 тура испанской Ла Лиги между "Севильей" и "Вильярреалом". Финальный свисток прервал встречу на счете 2:0

Победа позволила хозяевам подняться на 4 место в таблице. Теперь в их активе 26 очков, после 14 матчей. Гости теперь обосновались на 5 строчке. Имея равное количество очков с "Севильей", провели на 2 игры больше.

"Севилья" - "Вильярреал" 2:0 (1:0)

Голы: Окампос, 8 (пенальти) - 1:0, Эн-Несири, 53 - 2:0

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Гудель, 88), Фернандо, Окампос, Ракитич (Оливер Торрес, 76), Сусо (Мунир, 63), Эн-Несири (де Йонг, 88).

"Вильярреал": Асенхо, Пенья, Фойт (Пино, 46), Альбиоль, Педраса, Тригерос (Бакка, 83), Парехо, Мойсес Гомес, Пау Торрес, Фер Ниньо (Чуквуэзе, 63), Жерар Морено.

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