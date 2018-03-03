"Севилья" дома разобралась с "Атлетиком"

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"Севилья" дома разобралась с "Атлетиком"

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Севилья" на своём поле одержала уверенную победу над "Атлетиком" со счётом 2:0.

"Севилья" – "Атлетик" - 2:0

Голы: Муриэль, 27 - 1:0, Васкес, 32 - 2:0.

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Лайюн, Лангле (Кьер, 87), Банега, Нзонзи, Васкес, Сарабия, Корреа (Писарро, 90), Муриэль (Нолито, 68).

"Атлетик": Аррисабалага, Йерай Альварес, Саборит, Иньиго Лекуэ, Мартинес, Микель Весга (Адурис, 46), Сусаета, Кордоба (Рауль Гарсия, 46), Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Итурраспе (Беньят, 46).

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