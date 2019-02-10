"Севилья" - "Эйбар" - 2:2 (видеообзор матча Примеры)

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"Севилья" - "Эйбар" - 2:2 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Севильей" и "Эйбаром".

Смотрите также обзор матча "Валенсия" - "Реал Сосьедад". | http://soccernews.ru

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"Севилья" совершила невероятный камбэк в матче с "Эйбаром" (видео голов)

"Севилья" совершила невероятный камбэк в матче с "Эйбаром" (видео голов)

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4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 23 35
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9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 23 31
10 Эйбар Эйбар 22 29
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