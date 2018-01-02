"Севилья", "Фиорентина" и "Вест Бромвич" поборются за французского хавбека

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"Севилья", "Фиорентина" и "Вест Бромвич" поборются за французского хавбека

Полузащитник "Генгама" Яннис Салибур своей игрой привлёк внимание трёх клубов, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, на 26-летнего француза претендуют "Севилья", "Фиорентина" и "Вест Бромвич". Сумма возможного трансфера оценивается в шесть-восемь миллионов евро.

В этом сезоне Салибур сыграл за "Генгам" 13 матчей и забил 2 гола.

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