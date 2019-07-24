"Севилья" готова продать своего лидера

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"Севилья" готова продать своего лидера

Хавбек "Севильи Эвер Банега, скорее всего, покинет клуб этим летом.

По сведениям Marca, испанский клуб готов отпустить своего лидера, если за него выплатят сумму отступных, которая составляет 20 миллионов евро. Контракт аргентинца с клубом действует до 2020 года.

Отметим, что сам футболист также хочет покинуть клуб и попробовать свои силы в другом чемпионате.

В прошлом сезоне Банега провел 51 матч, в которых отметился 8 голами и 7 ассистами.

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