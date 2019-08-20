"Севилья" готова расстаться с защитником Серхи Гомесом

Игрок "Севильи" Серхи Гомес может продолжить карьеру в другом клубе. Главный тренер команды Хулен Лопетеги не рассчитывает на 27-летнего футболиста. Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован ЦСКА, "армейцы" готовы арендовать игрока с опцией выкупа.

Испанский клуб готов отпустить футболиста за 5,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне защитник выступил в 48 матча.

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