"Севилья" готова снизить цену на Кунде

Теги севильяжюль кундетрансферы

"Севилья" готова снизить цену на Кунде

Фото твиттер Жюля Кунде

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде стал ближе к уходу из андалусийского клуба.

По информации ESPN, "нервионцы" готовы уменьшить стоимость 23-летнего футболиста.

Ранее "Севилья" требовала за француза 80 миллионов евро, теперь - 50-60 миллионов.

В текущем сезоне Кунде сыграл за "Севилью" 20 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Севилья" надолго потеряла Ламелу. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов