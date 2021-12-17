"Севилья" готова снизить цену на Кунде

Фото твиттер Жюля Кунде

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде стал ближе к уходу из андалусийского клуба.

По информации ESPN, "нервионцы" готовы уменьшить стоимость 23-летнего футболиста.

Ранее "Севилья" требовала за француза 80 миллионов евро, теперь - 50-60 миллионов.

В текущем сезоне Кунде сыграл за "Севилью" 20 матчей, результативными действиями не отличался.

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