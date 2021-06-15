"Севилья" готова вернуть Крыховяка

Фото сайт РПЛ

"Севилья" заинтересована в трансфере полузащитника московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб видит в 31-летнем футболисте потенциальную замену для Неманьи Гуделя.

За польского хавбека "нервионцы" готовы заплатить 7 миллионов евро, хотя его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов.

Крыховяк уже выступал за "Севилью" с 2014 по 2016 год, после чего его купил ПСЖ.

Не пропустите: Крыховяк стал третьим поляком, получившим красную карточку на Евро. | http://soccernews.ru