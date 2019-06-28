"Севилья" готовит предложение по Зийеху из "Аякса"

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"Севилья" готовит предложение по Зийеху из "Аякса"

Вингер "Аякса" Хаким Зийех может продолжить карьеру в Испании, сообщает De Telegraaf. 

По информации источника, предметный интерес к 26-летнему марокканцу проявляет "Севилья".

За лидера аяксидов андалусийский клуб готов заплатить 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Зийех сыграл за "Аякс" 49 матчей, забил 21 гол и сделал 24 ассиста.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Mutaloff
Mutaloff

50-55 минимум,стабильный хавбек,с хорошим ударом,дриблингом.

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