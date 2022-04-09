"Севилья" на последних минутах вырвала победу у "Гранады" в драматичном матче Ла Лиги

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"Севилья" на последних минутах вырвала победу у "Гранады" в драматичном матче Ла Лиги

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

"Гранада" сыграла на выезде вничью с "Севильей" в матче 31-го тура Ла Лиги.

"Севилья" - "Гранада" - 4:2

Голы: Мачис, 23 - 0:1, Диего Карлос, 32 - 1:1, Окампос, 66 - 2:1, Виктор Диас, 88 - 2:2, Мир, 90+3 - 3:2, Папу Гомес, 90+9 - 4:2.

"Севилья" - Буну, Навас, Диего Карлос (Гудель, 79), Кунде, Аугустинссон, Ракитич, Окампос (Рафа Мир, 69), Жордан, Корона (Оливер Торрес, 83), Марсьяль (Гомес, 69), Эн-Несири (Ламела, 46).

"Гранада" - Луиш Машимиану, Диас, Дуарте (Кини, 72), Торренте (Херман Санчес, 16), Эскудеро (Молина, 83), Милья, Этеки (Соро, 83), Петрович, Узуни, Мачис (Аресо, 72), Суарес.

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