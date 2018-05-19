"Севилья", "Хетафе" и "Жирона" побеждают в 38-м туре Ла Лиги
В рамках заключительного 38-го тура испанской Примеры состоялись ещё три матча. "Севилья", "Хетафе" и "Жирона" добились побед над "Алавесом", "Малагой" и "Лас Пальмасом" соответственно.
"Лас Пальмас" – "Жирона" - 1:2
Голы: Стуани, 5 - 0:1, Кальери, 14 (пенальти) - 1:1, Стуани, 42 - 1:2.
"Лас Пальмас": Чичисола, Гальвес, Кастельяно, Агиррегарай (Экспосито, 63), Химо Наварро (Гарсия Сантана, 46), Гомес, Этебо, Бенито Рамирес, Халилович, Момо (Начо Хиль, 66), Кальери.
"Жирона": Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Гранель, Понс, Порту, Маффео (Тимор, 59), Лосано (Гарсия, 80), Стуани (Олунга, 85).
"Малага" – "Хетафе" - 0:1
Гол: Реми, 73 (пенальти) - 0:1.
"Малага": Андрес Прието, Эрнандес, Роблес, Диего Гонсалес, Ласен (Cruz, 84), Гонсалес, Лестьенн (Идейе, 68), Итурра, Саксесс, Ролан, Эн-Несири (Кеко, 76).
"Хетафе": Гуаита, Молинеро, Антунеш, Бруно Гонсалес, Даконам, Сибасаки (Мора, 82), Фажр, Портильо (Пачеко, 69), Молина (Реми, 68), Анхель, Дьедиу.
"Севилья" – "Алавес" - 1:0
Гол: Бен-Йеддер, 28 - 1:0.
"Севилья": Сория, Лайюн, Пареха, Лангле, Меса, Сарабия, Нзонзи (Писарро, 46), Васкес, Нолито (Хосе Алонсо, 81), Сандро Рамирес (Муриэль, 64), Бен-Йеддер.
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Диегес (Пина, 76), Марипан, Эли, Бурги (Мунир, 61), Мубарак, Торрес, Кркич (Ибаи Гомес, 61), Демирович, Собрино.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Сельта Виго
|38
|49
|12
|Жирона
|37
|48
|13
|Алавес
|37
|47
|14
|Эспаньол
|37
|46
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|38
|20