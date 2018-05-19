"Севилья", "Хетафе" и "Жирона" побеждают в 38-м туре Ла Лиги

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"Севилья", "Хетафе" и "Жирона" побеждают в 38-м туре Ла Лиги

В рамках заключительного 38-го тура испанской Примеры состоялись ещё три матча. "Севилья", "Хетафе" и "Жирона" добились побед над "Алавесом", "Малагой" и "Лас Пальмасом" соответственно.

"Лас Пальмас" – "Жирона" - 1:2

Голы: Стуани, 5 - 0:1, Кальери, 14 (пенальти) - 1:1, Стуани, 42 - 1:2.

"Лас Пальмас": Чичисола, Гальвес, Кастельяно, Агиррегарай (Экспосито, 63), Химо Наварро (Гарсия Сантана, 46), Гомес, Этебо, Бенито Рамирес, Халилович, Момо (Начо Хиль, 66), Кальери.

"Жирона": Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Гранель, Понс, Порту, Маффео (Тимор, 59), Лосано (Гарсия, 80), Стуани (Олунга, 85).
 

"Малага" – "Хетафе" - 0:1

Гол: Реми, 73 (пенальти) - 0:1.

"Малага": Андрес Прието, Эрнандес, Роблес, Диего Гонсалес, Ласен (Cruz, 84), Гонсалес, Лестьенн (Идейе, 68), Итурра, Саксесс, Ролан, Эн-Несири (Кеко, 76).

"Хетафе": Гуаита, Молинеро, Антунеш, Бруно Гонсалес, Даконам, Сибасаки (Мора, 82), Фажр, Портильо (Пачеко, 69), Молина (Реми, 68), Анхель, Дьедиу.
 

"Севилья" – "Алавес" - 1:0

Гол: Бен-Йеддер, 28 - 1:0.

"Севилья": Сория, Лайюн, Пареха, Лангле, Меса, Сарабия, Нзонзи (Писарро, 46), Васкес, Нолито (Хосе Алонсо, 81), Сандро Рамирес (Муриэль, 64), Бен-Йеддер.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Диегес (Пина, 76), Марипан, Эли, Бурги (Мунир, 61), Мубарак, Торрес, Кркич (Ибаи Гомес, 61), Демирович, Собрино.

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