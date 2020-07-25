"Севилья" хочет арендовать хавбека "Реала"

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"Севилья" хочет арендовать хавбека "Реала"

"Севилья" нацелилась на хавбека "Реала" Такефусу Кубо.

Как сообщает Marca, "Севилья" заинтересована в продолжительной аренде 19-летнего японца с возможностью выкупа. Ранее "Реал" получал предложение по игроку от "Милана" и "Реал Сосьедада".

В завершившемся сезоне Кубо находился в аренде в "Мальорке", за которую провел 36 игр, отметился четырьмя голами и пятью ассистами.

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