"Севилья" хочет купить Альберто Морено

"Севилья" проявляет интерес к испанскому защитнику "Ливерпуля" Альберто Морено, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, андалусийский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет очень нелегко, так как мерсисайдцы не собираются с ним расставаться.

Стоит отметить, что ранее Морено уже играл за "Севилью" на протяжении трех лет.

25-летний Морено выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, провел за клуб 104 матча и забил 3 гола.

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