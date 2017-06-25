"Севилья" хочет купить двух игроков "Интера"

"Севилья" намерена приобрести у "Интера" хавбека Эвера Банегу и форварда Стевана Йоветича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб готов заплатить "нерадзурри" за двух вышеупомянутых игроков порядка 20 миллионов евро.

Напомним, что 28-летний Банега уже защищал цвета "Севильи" с 2014 по 2016 год. Что касается 27-летнего Йоветича, то он в минувшем сезоне выступал за андалусийцев на правах аренды, сыграл 24 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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