"Севилья" хочет купить форварда "Милана"

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"Севилья" хочет купить форварда "Милана"

"Севилья" проявляет интерес к португальскому нападающему "Милана" Андре Силве, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее ттрансферное окно. Сам форвард может согласиться на переход, так как ему не удалось адаптироваться в Серии А.

В прошлом сезоне 22-летний Силва провел за "Милан" 40 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

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