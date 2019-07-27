"Севилья" хочет купить форварда сборной Нидерландов

"Севилья" интересуется полузащитником ПСВ Стивеном Бергвейном, сообщает Voetbal International.

По сведениям издания, голландский клуб оценивает футболиста в 40-45 миллионов евро. "Севилья" не готова платить такую сумму и намерена начать переговоры с 25-30 миллионов евро.

Стоит отметить, что недавно "Севилья" провернула крупнейший трансфер в своей истории. Защитник "Бордо" Жюль Кунде перешел в стан андалусийцев за 25 миллионов евро.

21-летний Бергвейн является воспитанником "Аякс". За ПСВ он выступает с 2014 года. Всего за клуб он провел 121 матч во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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