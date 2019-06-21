"Севилья" хочет купить Начо. "Реал" просит 30 миллионов евро
Защитник "Реала" Начо Фернандес этим летом может перейти в "Севилью". Об этом сообщает AS.
По данным источника, в покупке 29-летнего игрока заинтересован главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги. Вместе с Начо специалист работал в "Реале" и сборной Испании.
Мадридский клуб хочет выручить за игрока 30 миллионов евро. "Севилья" не может пока заплатить данную сумму.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32