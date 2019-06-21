"Севилья" хочет купить Начо. "Реал" просит 30 миллионов евро

Защитник "Реала" Начо Фернандес этим летом может перейти в "Севилью". Об этом сообщает AS.

По данным источника, в покупке 29-летнего игрока заинтересован главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги. Вместе с Начо специалист работал в "Реале" и сборной Испании.

Мадридский клуб хочет выручить за игрока 30 миллионов евро. "Севилья" не может пока заплатить данную сумму.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Интер".

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