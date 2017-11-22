"Севилья" хочет купить Пасторе

"Севилья" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Хавьеру Пасторе, сообщает Sports.es.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готова заплатить за него порядка 20 миллионов евро. Сам хавбек не прочь сменить клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

В этом сезоне 28-летний Пасторе провел за ПСЖ 9 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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