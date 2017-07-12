"Севилья" хочет купить Виду

"Севилья" проявляет интерес к хорватскому защитнику киевского "Динамо" Домагою Виде, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Севильцы рассматривают кандидатуру хорвата в качестве замены Адилю Рами, который переходит в "Марсель". Ранее сообщалось, что Видой также интересуется "Бешикташ".

28-летний Вида выступает за "Динамо" с 2013 года, провел за клуб 136 матчей и забил 11 голов. Его контракт с клубом истекает в конце этого года.

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