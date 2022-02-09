"Севилья" хочет купить защитника "Лацио"

Теги севильябетислациолуис фелипе

"Севилья" хочет купить защитника "Лацио"

Фото: инстаграм Луиса Фелипе/Автор неизвестен

"Севилья" проявляет интерес к бразильскому защитнику римского "Лацио" Фелипе Луису, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По сведениям источника, "Севилья" намерена подписать футболиста ближайшим летом, когда у него завершится контракт с римлянами. Таким образом, он сможет сменить клуб бесплатно. Также бразильцем интересуется "Бетис".

В нынешнем сезоне 24-летний Фелипе провел за "Лацио" 27 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Вратарь "Севильи" Буну получил новый приз Ла Лиги. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 февраля

Главные новости дня: 8 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов