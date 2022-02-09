"Севилья" хочет купить защитника "Лацио"

Фото: инстаграм Луиса Фелипе/Автор неизвестен

"Севилья" проявляет интерес к бразильскому защитнику римского "Лацио" Фелипе Луису, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По сведениям источника, "Севилья" намерена подписать футболиста ближайшим летом, когда у него завершится контракт с римлянами. Таким образом, он сможет сменить клуб бесплатно. Также бразильцем интересуется "Бетис".

В нынешнем сезоне 24-летний Фелипе провел за "Лацио" 27 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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