"Севилья" хочет купить защитника "Милана"

"Севилья" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Милана" Матео Мусаккио, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Севильцы рассматривают его кандидатуру в качестве замены Клеману Лангле, которым интересуются топ-клубы.

В минувшем сезоне 27-летний Мусаккио провел за "Милан" 22 матча и забил 1 гол.

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