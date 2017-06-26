"Севилья" хочет приобрести Муриэля

Форвард "Сампдории" Луис Муриэль может продолжить карьеру в "Севилье", сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, испанский клуб заплатит за футболиста 22 миллиона евро, еще 6 миллионов "Сампдория" получит в виде бонусов.

В прошедшем сезоне Муриэль провел 31 поединок, отметился 11 голами и 6 ассистами.

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