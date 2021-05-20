"Севилья" хочет снизить цену за Азмуна

Теги севильязенит санкт-петербургсердар азмун

"Севилья" хочет снизить цену за АзмунаФото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Как сообщает Todofichajes, форвард "Зенита" Сердар Азмун интересен "Севилье".

По информации источника, андалусийцы ищут замену Юссефу Эн-Несери, который, с большой долей вероятности, покинет команду. Азмун - приоритетный вариант.

Ранее сообщалось, что "Севилья" готова заплатить за иранского форварда 20 млн евро, однако "Зенит" согласен продать футболиста аж за 23 млн евро. Теперь же испанцы надеются снизить цену до 17 млн евро.

В прошедшем сезоне РПЛ Азмун забил 19 голов и занял второе место в гонке бомбардиров.

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