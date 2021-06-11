"Севилья" хочет вернуть Серхио Рамоса

Теги реал мадридсевильясерхио рамострансферы

"Севилья" хочет вернуть Серхио Рамоса

Фото сайт "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос входит в сферу интересов "Севильи", утверждает El Primer Palo.

По информации источника, андалусийский клуб готов вернуть собственного воспитанника этим летом.

"Севилья" намерена предложить 35-летнему защитнику контракт до 2026 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

Если Рамос примет предложение "нервионцев", то сможет рассчитывать на должность в структуре клуба после завершения карьеры.

Напомним, что контракт звёздного испанца с "Реалом" истекает 30 июня.

Не пропустите: Рамос готов принять предложение "Реала" о новом контракте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Себастьян Абреу завершил карьеру. Он поиграл за 31 клуб

Себастьян Абреу завершил карьеру. Он поиграл за 31 клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов