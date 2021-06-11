"Севилья" хочет вернуть Серхио Рамоса
Фото сайт "Реала"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос входит в сферу интересов "Севильи", утверждает El Primer Palo.
По информации источника, андалусийский клуб готов вернуть собственного воспитанника этим летом.
"Севилья" намерена предложить 35-летнему защитнику контракт до 2026 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.
Если Рамос примет предложение "нервионцев", то сможет рассчитывать на должность в структуре клуба после завершения карьеры.
Напомним, что контракт звёздного испанца с "Реалом" истекает 30 июня.
Не пропустите: Рамос готов принять предложение "Реала" о новом контракте. | http://soccernews.ru
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