"Севилья" хотела купить хавбека "Рубина"

Известный футбольный агент Тимур Лепсая рассказал о желании "Севильи" заполучить полузащитника "Рубина" Хвичу Кварацхелию.

"Хвича - самый талантливый молодой футболист в Грузии. Думаю, что и в России. Был в "Рубине", спросил, как он тренируется. Не секрет, что многие южане недолюбливают тренировочную работу. Так вот на Кварацхелию это не распространяется. Интерес к нему проявляла испанская "Севилья". Я со своей стороны дал Хвиче лестную характеристику. Что там дальше будет - я не знаю. Но, мне кажется, если Грузия выйдет на крупный турнир, то летом "Рубин" продаст его за хорошие деньги", - сказал агент.

Рыночная стоимость грузинского хавбека оценивается в 7,5 миллионов евро.

За "Рубин" Хвича выступает с лета 2019 года, в его активе 5 голов и 9 ассистов в 40 матчах.

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