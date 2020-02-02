"Севилья" и "Алавес" обменялись голами, "Вильярреал" обыграл "Осасуну" в Ла Лиге
"Севилья" и "Алавес" обменялись голами в матче 22-го тура чемпионата Испании.
В параллельной встрече команды "Вильярреал" обыграл "Осасуну".
"Севилья" - "Алавес" - 1:1 (0:0)
Голы: Хоселу, 70 - 0:1, Окампос, 77 (с пенальти) - 1:1.
"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Кунде, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 51), де Йонг (Эн-Несири, 78), Нолито (Сусо, 51), Окампос.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия (Сайнс, 87), Фейса (Понс, 58), Камараса, Гарсия, Хоселу, Берк (Риоха, 58).
"Вильярреал" - "Осасуна" - 3:1 (1:0)
Голы: Пако Алькасер, 45+1 - 1:0, Эрнандес, 48 - 1:1, Пенья, 54 - 2:1, Касорла, 59 (с пенальти) - 3:1.
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пенья, Фунес Мори, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Замбо, 67), Пако Алькасер (Ниньо, 78), Морено (Чиквуэзе, 55).
"Осасуна": Эррера, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Иньиго Перес, Торрес, Р.Гарсия (Арнаис, 66), Монкайола, Ибаньес (Лопес, 78), Кардона (Гальего, 66).
У "Севильи" 39 очков и 4 место, "Осасуна" занимает 11 строчку, "Алавес" на 15 позиции, "Вильярреал" на 7 месте.
Не пропустите: "Хетафе" обыграл "Атлетик" и вошел в топ-3 чемпионата Испании| http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит-2" опубликовал в твиттере фото со сборов. Кокорин выглядит довольным
-
"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ
-
"Локомотив", "Краснодар" и "Рубин" нацелились на защитника сборной Бразилии
-
Уткин высмеял информацию о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Тоттенхэм"
-
Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения, назвав его русским гением
Лента новостей
-
Тошич рассказал, почему покинул ЦСКА в 2017 году
-
1
Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом"
-
Сон Хын Мин высказался о победе над "Манчестер Сити"
-
"Зенит-2" опубликовал в твиттере фото со сборов. Кокорин выглядит довольным
-
Гвардиола: "Ман Сити" играл хорошо, но уступил"
-
1
"Вольфсбург" обыграл "Падеборн" в матче 20-го тура Бундеслиги
-
"Севилья" и "Алавес" обменялись голами, "Вильярреал" обыграл "Осасуну" в Ла Лиге
-
"Челси" не будет покупать Рондона в последний день трансферного окна
-
"Лечче" разгромил "Торино" и одержал победу впервые с конца ноября
-
Моуринью прокомментировал победу над "Манчестер Сити"
-
1
"Манчестер Сити" проиграл 2 матча подряд впервые с декабря 2018 года
-
"Метц" обыграл "Сент-Этье" в чемпионате Франции
-
"Спартак" опубликовал видео того, что осталось за кадром победного матча с "Ростовом"
-
3
"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ
-
"Краснодар" и "Ахмат" обыграли своих соперников в контрольном матче, а "Урал" и "Арарат-Армения" обменялись голами
-
Гол Промеса принес "Аяксу" победу над ПСВ
-
АЕК Карреры одержал третью победу в четырех последних матчах
-
"Ливерпуль" вступил в борьбу за 20-летнего французского хавбека
-
"Хетафе" обыграл "Атлетик" и вошел в топ-3 чемпионата Испании
-
"Локомотив", "Краснодар" и "Рубин" нацелились на защитника сборной Бразилии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14