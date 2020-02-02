"Севилья" и "Алавес" обменялись голами, "Вильярреал" обыграл "Осасуну" в Ла Лиге

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"Севилья" и "Алавес" обменялись голами, "Вильярреал" обыграл "Осасуну" в Ла Лиге

"Севилья" и "Алавес" обменялись голами в матче 22-го тура чемпионата Испании.

В параллельной встрече команды "Вильярреал" обыграл "Осасуну".

"Севилья" - "Алавес" - 1:1 (0:0)

Голы: Хоселу, 70 - 0:1, Окампос, 77 (с пенальти) - 1:1.

"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Кунде, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 51), де Йонг (Эн-Несири, 78), Нолито (Сусо, 51), Окампос.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия (Сайнс, 87), Фейса (Понс, 58), Камараса, Гарсия, Хоселу, Берк (Риоха, 58).

"Вильярреал" - "Осасуна" - 3:1 (1:0)

Голы: Пако Алькасер, 45+1 - 1:0, Эрнандес, 48 - 1:1, Пенья, 54 - 2:1, Касорла, 59 (с пенальти) - 3:1.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пенья, Фунес Мори, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Замбо, 67), Пако Алькасер (Ниньо, 78), Морено (Чиквуэзе, 55).

"Осасуна": Эррера, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Иньиго Перес, Торрес, Р.Гарсия (Арнаис, 66), Монкайола, Ибаньес (Лопес, 78), Кардона (Гальего, 66).

У "Севильи" 39 очков и 4 место, "Осасуна" занимает 11 строчку, "Алавес" на 15 позиции, "Вильярреал" на 7 месте.

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