"Севилья" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Примеры

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Севилья" сыграла вничью с "Атлетико".

Теперь "Атлетико" занимает третье место, а "Севилья" - четвертое. У обоих клубов по 21 очку.

"Севилья" - "Атлетико" 1:1

Голы: Васкес, 28 - 1:0, Мората, 60 - 1:1

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Регилон, Кунде, Навас, Гудель, Васкес, Оливер Торрес (Жордан, 57), Банега (Посо, 86), Окампос, де Йонг (Эрнандес, 77).

"Атлетико": Облак, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Эррера, 78), Триппьер (Арьяс, 46), Лемар (Диего Коста, 46), Сауль, Томас, Коке, Корреа, Мората.

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