"Севилья" и "Барселона" не выявили победителя в матче Ла Лиги
"Севилья" и "Барселона" разошлись миром в матче 30-го тура чемпионата Испании.
"Севилья" - "Барселона" - 0:0
"Севилья": Вацлик, Кунде, Регилон, Диего Карлос, Навас, Жордан (Гудель, 69), Фернандо, Оливер Торрес (Банега, 46), Окампос (Васкес, 84), де Йонг (Эн-Несири, 69), Мунир (Сусо, 59).
"Барселона": тер Стеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Видаль (Гризманн, 77), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88), Суарес, Брэйтуэйт (Артур, 63), Месси.
Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. "Севилья располагается на 3 позиции.
Не пропустите: Три игрока "Барселоны" пропустят матч с "Севильей". | http://soccernews.ru
главное
-
Жены Карпина и Песьякова адресовали "Сочи" неприличный жест
-
"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ
-
"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль
-
Кокорин высказался о первом тайме матча "Сочи" с "Ростовом"
-
"Ростов" на 52-й секунде матча с "Сочи" забил гол
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 июня
-
Мостовой: "Заболотный забивает детям и радуется, будто чемпионат мира выиграл"
-
"Манчестер Юнайтед" забил на всех 59 стадионах в истории АПЛ
-
2
"Севилья" и "Барселона" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Погба вышел на поле впервые с декабря 2019 года
-
Аршавин: "Игроки "Сочи" не издевались над "Ростовом", Кокорин, кажется, вообще не хотел играть"
-
Жены Карпина и Песьякова адресовали "Сочи" неприличный жест
-
"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ
-
Широков заявил, что Кокорин пожалел "Ростов"
-
Еременко раскритиковал хавбека "Сочи" Андрея Мостового за некрасивый поступок в матче с "Ростовом"
-
Нигматуллин оценил игру 17-летнего голкипера "Ростова" Дениса Попова
-
Президент "Ростова": "Наши ребята - красавцы, будущие чемпионы!"
-
"Гранада" дома уступила "Вильярреалу", "Мальорка" и "Леганес" разошлись миром
-
1
Главный тренер "Сочи" эмоционально высказался о победе команды над "Ростовом"
-
Голкипер "Ростова" Попов: "У меня все получалось, я доволен своей игрой"
-
"Саутгемптон" уверенно обыграл "Норвич" в матче 30-го тура АПЛ
-
17-летний вратарь "Ростова" признан лучшим игроком в матче с "Сочи"
-
1
"Сочи" нанес 41 удар по воротам, "Ростов" только два
-
1
"Сочи" одержал самую крупную победу в истории чемпионата России
-
"Спартак" прибыл в Тулу на матч с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14