"Севилья" и "Барселона" не выявили победителя в матче Ла Лиги

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"Севилья" и "Барселона" не выявили победителя в матче Ла Лиги

"Севилья" и "Барселона" разошлись миром в матче 30-го тура чемпионата Испании.

"Севилья" - "Барселона" - 0:0

"Севилья": Вацлик, Кунде, Регилон, Диего Карлос, Навас, Жордан (Гудель, 69), Фернандо, Оливер Торрес (Банега, 46), Окампос (Васкес, 84), де Йонг (Эн-Несири, 69), Мунир (Сусо, 59).

"Барселона": тер Стеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Видаль (Гризманн, 77), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88), Суарес, Брэйтуэйт (Артур, 63), Месси.

Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. "Севилья располагается на 3 позиции.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Где картонный победитель был сегодня,а?

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lesnovsky

Картонный победитель лежит в гробу под номером семь... Не веришь??.. Спроси у неаполитанцев... Хе-хе-хе..

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