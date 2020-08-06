"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур

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"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур

"Севилья" обыграла "Рому", а "Байер" был сильнее "Рейнджерс" в матчах 1/8 финала Лиги Европы.

Первая встреча "Байера" с "Рейнджерс" закончилась со счетом 3:1. "Севилья" и "Рома" из-за коронавируса не смогла провести первую игру.

"Байер" - "Рейнджерс" - 1:0 (0:0).

Голы: Диаби, 51 - 1:0

"Байер": Градецки, Тапсоба, Синкгравен, Бендер (Та, 77), Бендер (Драгович, 68), Паласиос (Станилевич, 87), Хавертц, Виртц (Баумгартлингер, 68), Арангис, Диаби (Бэйли, 68), Фолланд.

"Рейнджерс": Макгрегор, Хеландер, Голдсон, Тавернье (Паттерсон, 77), Баришич, Дэвис (Арфилд, 66), Арибо, Баркер (Хаджи, 60), Джек, Кент (Джонс, 66), Морелос (Стюарт, 77).

"Севилья" - "Рома" -  2:0 (2:0)

Голы: Регилон, 21 - 1:0, Эн-Несери, 44 - 2:0

"Севилья": Буну, Кунде, Навас, Регилон, Диего Карлос, Фернандо, Банега, Сусо (Мунир, 68), Жордан, Окампос, Эн-Несири.

"Рома": Лопес, Спинаццола, Коларов (Вильяр, 78), Манчини, Бруно Перес, Мхитарян, Диавара (Карлес Перес, 57), Дзаньоло (Пеллегрини, 57), Кристанте, Рожер, Джеко.

Таким образом, в 1/4 финала Лиги Европы вышли "Байер" и "Севилья". Немецкий клуб встретится с "Интером" в следующем туре, а испанцы сразятся с победителем пары "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос".

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