"Севилья" и "Бетис" поборются за экс-хавбека "Локомотива"

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"Севилья" и "Бетис" поборются за экс-хавбека "Локомотива"

Фото инстаграм Жоау Мариу

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу привлёк внимание двух клубов Примеры.

По информации Noticias ao Minuto, 28-летний футболист находится в шорт-листах "Севильи" и "Бетиса".

Сейчас португалец выступает за "Спортинг" по договору аренды, а права на него принадлежат "Интеру".

В текущем сезоне Мариу забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 26 матчах. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

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