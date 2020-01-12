"Севилья" и "Эспаньол" одержали уверенные победы в Кубке Испании

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"Севилья" и "Эспаньол" одержали уверенные победы в Кубке Испании

Завершились три матча 1/32 финала Кубка Испании. Путевки в следующий раунд завоевали "Севилья", "Эспаньол" и "Эйбар".

"Эскобедо" - "Севилья" - 0:5 (0:2)
Голы: де Йонг, 17 - 0:1, Нолито, 38 - 0:2, Окампос, 57 - 0:3, Васкес, 75 - 0:4, Торрес, 90+1 - 0:5

"Севилья": Боно, Регилон, Гомес, Гудель, Навас, Йордан, Васкес, Торрес, Окампос (Лопеш, 68), Нолито (Гил, 61), де Йонг (Чичарито, 78)

"Сан-Себастьян Рейес" - "Эспаньол" - 0:2 (0:1)
Голы: Кальери, 75 - 0:1, Де Томас, 85 - 0:2

"Качерено" - "Эйбар" - 1:2 (0:0)
Голы: Торрес, 64 - 1:0, Леон, 79 - 1:1, Дельгадо, 90+3 - 1:2

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