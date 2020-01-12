"Севилья" и "Эспаньол" одержали уверенные победы в Кубке Испании
Завершились три матча 1/32 финала Кубка Испании. Путевки в следующий раунд завоевали "Севилья", "Эспаньол" и "Эйбар".
"Эскобедо" - "Севилья" - 0:5 (0:2)
Голы: де Йонг, 17 - 0:1, Нолито, 38 - 0:2, Окампос, 57 - 0:3, Васкес, 75 - 0:4, Торрес, 90+1 - 0:5
"Севилья": Боно, Регилон, Гомес, Гудель, Навас, Йордан, Васкес, Торрес, Окампос (Лопеш, 68), Нолито (Гил, 61), де Йонг (Чичарито, 78)
"Сан-Себастьян Рейес" - "Эспаньол" - 0:2 (0:1)
Голы: Кальери, 75 - 0:1, Де Томас, 85 - 0:2
"Качерено" - "Эйбар" - 1:2 (0:0)
Голы: Торрес, 64 - 1:0, Леон, 79 - 1:1, Дельгадо, 90+3 - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11