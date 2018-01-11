"Севилья" и "Эспаньол" вышли в четвертьфинал Кубка Испании

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"Севилья" и "Эспаньол" вышли в четвертьфинал Кубка Испании

Завершились два ответных матча 1/8 финала Кубка Испании. Путевки в четвертьфинал завоевали "Севилья" и "Эспаньол".

"Севилья" – "Кадис" - 2:1 (1:0) - первый матч - 2:0
Голы: Бен-Йеддер, 31 - 1:0, Корреа, 54 - 2:0, Гарсия Ривера, 86 - 2:1

"Севилья": Рико, Кароль, Коршья, Лангле, Меркадо, Банега (Васкес, 73), Корреа, Сарабия, Гайс, Нзонзи (Писарро, 83), Бен-Йеддер (Муриэль, 78).

"Кадис": Яньес, Корреа (Гарсия Ривера, 69), Сервандо, Кецоевич, Оливан, Айтор Гарсия (Каррильо, 61), Абдулла, Нико Идальго, Гонсалес, Барраль (Вальдеррама, 61), Траоре.

"Леванте" – "Эспаньол" - 0:2 (0:2) - первый матч - 2:1
Голы: Баптистао, 14 - 0:1, Морено, 34 - 0:2

"Леванте": Фернандес, Кабако, Тоньо, Мур, Родригес, Лукич (Моралес, 63), Кампанья, Барди, Саму (Иви Лопес, 46), Джейсон, Нано (Боатенг, 46).

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Налдо, Вила, Лопес Сильва, Гранеро, Хави Фуэго, Хурадо (Дардер, 83), Марк Наварро, Баптистао (Гарсия, 79), Морено.

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