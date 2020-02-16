"Севилья" и "Эспаньол" завершили матч результативной ничьей

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"Севилья" и "Эспаньол" завершили матч результативной ничьей

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Севилья" сыграла вничью с "Эспаньолом".

"Севилья" по-прежнему занимает пятое место, а "Эспаньол" поднялся на 19-е.

"Севилья" - "Эспаньол" 2:2

Голы: Окампос, 15 - 1:0, Эмбарба, 35 - 1:1, У Лэй, 50 - 1:2, Сусо, 80 - 2:2

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Серджи Гомес, Навас, Регилон (Гудель, 54), Фернандо, Васкес (Нолито, 46), Сусо, Банега (де Йонг, 65), Окампос, Эн-Несири.

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Педроса, Эспиноса, Хави Лопес, Санчес, Дардер, Эмбарба (Калеро, 74), Рока, У Лэй (Виктор Гомес, 72), Кальери (Феррейра, 82).

Удаление: Санчес (69).   

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