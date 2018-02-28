"Севилья" и "Хетафе" побеждают, "Валенсия" теряет очки
Завершились три матча 26-го тура чемпионата Испании. "Атлетик" и "Валенсия" разошлись миром, "Севилья" минимально победила "Малагу", "Хетафе" разгромил "Депортиво".
"Атлетик" – "Валенсия" - 1:1 (0:1)
Голы: Кондогбиа, 23 - 0:1, Де Маркос, 49 - 1:1
"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Саборит, Де Маркос, Мартинес, Беньят, Сан Хосе, Рауль Гарсия (Иньиго Лекуэ, 77), Сусаета (Иньяки Уильямс, 63), Кордоба, Адурис.
"Валенсия": Нето, Мурильо, Гайя, Рубен Везу, Габриэл, Коклен, Парехо, Кондогбиа, Ферран Торрес (Гонсалу Гедеш, 75), Вьетто (Родриго, 71), Дзадза (Солер, 83).
"Малага" – "Севилья" - 0:1 (0:1)
Гол: Корреа, 15 - 0:1
"Малага": Роберто, Эрнандес, Диего Гонсалес (Саму, 84), Росалес, Микел, Ласен, Итурра, Чори Кастро, Саксесс (Эн-Несири, 34), Ролан, Идейе (Буэно, 76).
"Севилья": Рико, Лангле, Арана, Лайюн, Кьер, Писарро, Банега, Корреа (Васкес, 63), Сарабия, Нолито (Гайс, 88), Бен-Йеддер (Сандро Рамирес, 78).
"Хетафе" – "Депортиво" - 3:0 (2:0)
Голы: Анхель, 40 - 1:0, Боведа, 44 (автогол) - 2:0, Молина, 82 - 3:0
"Хетафе": Мартинес, Бруно Гонсалес, Антунеш, Суарес, Даконам, Портильо, Мора (Сибасаки, 64), Арамбарри, Дьедиу (Ндокит, 85), Анхель (Реми, 75), Молина.
"Депортиво": Мартинес, Шер, Луизинью, Хуанфран, Боведа, Крон-Дели (Борхес, 46), Мунтари (Андоне, 63), Москера, Баккали (Картабия, 77), Перес, Адриан.
Не пропустите: Вратари "Валенсии" отразили ровно половину из 38 последних пенальти в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|58
|3
|Реал Мадрид
|25
|51
|4
|Валенсия
|25
|49
|5
|Вильярреал
|25
|41
|6
|Севилья
|25
|39
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Сельта Виго
|25
|35
|9
|Эйбар
|25
|35
|10
|Жирона
|25
|34
|11
|Хетафе
|25
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|25
|31
|13
|Леганес
|25
|30
|14
|Реал Сосьедад
|25
|29
|15
|Эспаньол
|25
|28
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|25
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|25
|18
|20
|Малага
|25
|13