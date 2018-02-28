"Севилья" и "Хетафе" побеждают, "Валенсия" теряет очки

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"Севилья" и "Хетафе" побеждают, "Валенсия" теряет очки

Завершились три матча 26-го тура чемпионата Испании. "Атлетик" и "Валенсия" разошлись миром, "Севилья" минимально победила "Малагу", "Хетафе" разгромил "Депортиво".

"Атлетик" – "Валенсия" - 1:1 (0:1)
Голы: Кондогбиа, 23 - 0:1, Де Маркос, 49 - 1:1

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Саборит, Де Маркос, Мартинес, Беньят, Сан Хосе, Рауль Гарсия (Иньиго Лекуэ, 77), Сусаета (Иньяки Уильямс, 63), Кордоба, Адурис.

"Валенсия": Нето, Мурильо, Гайя, Рубен Везу, Габриэл, Коклен, Парехо, Кондогбиа, Ферран Торрес (Гонсалу Гедеш, 75), Вьетто (Родриго, 71), Дзадза (Солер, 83).

"Малага" – "Севилья" - 0:1 (0:1)
Гол: Корреа, 15 - 0:1

"Малага": Роберто, Эрнандес, Диего Гонсалес (Саму, 84), Росалес, Микел, Ласен, Итурра, Чори Кастро, Саксесс (Эн-Несири, 34), Ролан, Идейе (Буэно, 76).

"Севилья": Рико, Лангле, Арана, Лайюн, Кьер, Писарро, Банега, Корреа (Васкес, 63), Сарабия, Нолито (Гайс, 88), Бен-Йеддер (Сандро Рамирес, 78).

"Хетафе" – "Депортиво" - 3:0 (2:0)
Голы: Анхель, 40 - 1:0, Боведа, 44 (автогол) - 2:0, Молина, 82 - 3:0

"Хетафе": Мартинес, Бруно Гонсалес, Антунеш, Суарес, Даконам, Портильо, Мора (Сибасаки, 64), Арамбарри, Дьедиу (Ндокит, 85), Анхель (Реми, 75), Молина.

"Депортиво": Мартинес, Шер, Луизинью, Хуанфран, Боведа, Крон-Дели (Борхес, 46), Мунтари (Андоне, 63), Москера, Баккали (Картабия, 77), Перес, Адриан.

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